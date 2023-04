Sfilata di auto d’epoca attraverso l’Appennino

Valorizzare l’importanza sociale e culturale del motorismo, promuovendo il turismo di prossimità. È questo l’obiettivo del Club A.M.S. Bagni della Porretta, federato alla A.S.I - Automotoclub Storico Italiano, che presenta ‘S.S. 64 Porrettana’, manifestazione turistico culturale d’auto d’epoca.

La due giorni di domenica e lunedì vede l’esposizione e la sfilata di molte vetture d’epoca, che vanno alla scoperta dei territori dell’Alto Pistoiese, proprio per fare conoscere ai numerosi partecipanti e visitatori la bellezza paesaggistica dei territori appenninici. È in programma un percorso scenico, rimasto strada statale, che ospita un vero e proprio raduno di vetture storiche. Ma il fulcro della manifestazione nazionale è Porretta Terme, sede dell’associazione.

"Le nostre finalità sono culturali e sociali - dice Gianluca Mascagni, consigliere del Club A.M.S. Bagni della Porretta-. Portiamo i ragazzi disabili alla scoperta dei nostri luoghi, a bordo dei nostri veicoli. Il cuore dell’evento è Porretta. Nella piazza ci sarà l’esposizione delle auto, ed è qui che abbiamo organizzato il pernottamento dei partecipanti".

La totalità dell’accoglienza, quindi, è a Porretta Terme, con l’obiettivo di avvicinare i visitatori alla cittadina, dando loro la possibilità di scoprire e conoscere i territori, attraverso l’espediente del museo viaggiante delle auto d’epoca. Si potranno vedere numerose vetture dell’anteguerra in piazza della Libertà già da sabato fino a lunedì. Il programma itinerante è davvero ricco. La partenza di domenica è alle 8.30 nella piazza di Porretta; i visitatori, poi, partiranno per Campo Tizzoro, nel Pistoiese, dove parteciperanno a una visita guidata al complesso industriale della S.M.I. e ai rifugi antiaerei sotterranei. Dopo il pranzo, la giornata proseguirà con la visita all’Antica ferriera Papini di Maresca, ultima testimonianza di quella che era la via del Ferro del Granducato di Toscana. Il rientro a Porretta è previsto per le 19.30, seguito da una cena di gala. Lunedì si riparte alle 8.15 per Pistoia, dove si visiterà l’ospedale del Ceppo e Pistoia sotterranea. Sempre percorrendo la strada statale Porrettana, alle 14 si tornerà a Porretta per il pranzo finale, che darà fine alla manifestazione.

Mariateresa Mastromarino