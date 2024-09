"Si scommette sulla nostra pelle"

"Ogni volta che piove, anche solo con poche gocce di acqua, noi abbiamo paura – racconta Marta –. C’è gente che ha vissuto qui per una vita senza passare tutto questo. Ora ci spieghino perché adesso ogni volta che piove siamo messi così. Non abbiamo più dove vivere, come lavorare e neanche i soldi da investire per ricostruire tutto di nuovo. Ci teniamo a sottolineare che le nostre case non sono espropri! Fanno parte di un piano regolatore ben preciso: quindi chi ha permesso di far vivere persone in una zona che non è sicura? Perché scommettere sulla nostra pelle? Basta. Ora vengano a dirci di chi è la colpa e perché queste cose sono accadute e continuano a verificarsi. È una polemica contro chi doveva fare e non ha fatto".