Sinfonie classiche in quel di Villa Smeraldi

Conclusa con successo la stagione inverno-primavera dell’Associazione musicale ’Conoscere la Musica – Mario Pellegrini’, ecco la tradizionale rassegna ’Notti magiche alle ville e ai castelli’, appendice estiva nell’area metropolitana. Sei gli appuntamenti di quest’anno, sempre sotto la direzione artistica del direttore d’orchestra Alberto Martelli, dal 4 giugno al 18 settembre. Sarà l’affascinante voce dell’arpa di Letizia Lazzerini, vincitrice del primo premio assoluto al concorso ’Suoni d’Arpa’ Saluzzo 2024 a inaugurare la rassegna mercoledì 4 giugno alle 21 a Villa Smeraldi di San Marino di Bentivoglio, con musiche di Britten, René, Parish-Alvars e Ravel. Fiorentina, classe 2002, l’arpista Letizia Lazzerini, allieva fin dai 7 anni di Patrizia Pinto, si è diplomata con lode e menzione al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, si è perfezionata con Alexander Boldachev, Nicolas Tulliez, Anais Gaudemard e studia con Letizia Belmondo a Losanna. Il programma a Villa Smeraldi apre con la Suite op. 83 di Benjamin Britten e prosegue con Pièce Symphonique di Henriette Renié, Introduction et Variations on favorite Airs from Norma op. 86 di Elias Parish-Alvars, Vallée des Cloches dai Miroirs op. 43 di Maurice Ravel, e chiude con la Légende d’après Les Elfes de Leconte De Lisle di Henriette Renié. Il 25 giugno alla Villa Smeraldi sarà la giovane violinista Maria Serena Salvemini in duo col pianista Pietro Laera (Franck, Massenet, Wieniawski, Fauré, Sarasate), infine il 18 settembre alla Villa Ranuzzi Cospi a Bagnarola di Budrio recital in memoria di Maurizio Deoriti col pianista Francesco Maria Navelli, musiche di Poulenc, Mompou, Albéniz, Debussy, Liszt. Sarà attivo un servizio navetta su prenotazione con fermate all’Autostazione alle 19.35 e in viale Ercolani alle 19.50.

z. p.