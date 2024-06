Spaccia droga in piazza XX Settembre, pusher arrestato dai carabinieri

Bologna, 14 giugno 2024 - Ha visto i carabinieri arrivare in piazza XX Settembre ed è scappato verso via Montebello. Durante la fuga, il pusher ha gettato un un involucro di colore bianco sotto un'auto per poi continuare la corsa.

L'uomo, un trentatreenne originario della Nigeria, senza fissa dimora, disoccupato, pregiudicato è stato però raggiunto e bloccato dai militari dell'Arma. Il trentatreenne con sé aveva due banconote da 20 euro, mentre nascosto sotto la macchina parcheggiata, è stato recuperato l’involucro di colore bianco, al cui interno sono stati trovati 16 pacchetti in cellophane termosaldati, contenenti cocaina.

Tutta la droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima.