Spacciatore aspetta il bus. In casa ha 4 chili di droga

Aspettava l’autobus con un chilo di marijuana nella borsa. Altri tre li custodiva a casa, pronti da spacciare. E quando il giovane ha visto l’auto della polizia passargli davanti, si è d’istinto calato il cappellino a nascondere il volto. Un atteggiamento che non è passato di certo inosservato ai poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio che, a quel punto, hanno fermato la macchina e sono scesi per controllare l’uomo, che ha cercato di allontanarsi in fretta, buttando la borsa vicino a un cassonetto. È successo l’altro pomeriggio in via Toscana e gli agenti hanno fermato il ragazzo, un ventottenne dell’Angola, recuperando subito anche la borsa: all’interno, dentro una busta di plastica termosaldata, c’erano un chilo e 180 grammi di marijuana. L’uomo aveva con sé anche 350 euro e un cellulare: all’interno, gli agenti hanno letto conversazioni che facevano presumere come lo stesso avesse in essere una fiorente attività di compravendita di stupefacenti.

Appurata la questione, i poliziotti hanno quindi deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo, con l’auslio delle unità cinofile delle Volanti: nell’appartamento sono così stati trovati bilancini di precisione, elettrodomestici per confezionare e termosaldare le confezioni di plastica; una somma di denaro pari a 1255 euro, nonché ulteriore sostanza stupefacente.

Complessivamente sono stati sequestrati dai poliziotti più di quattro chili di droga: tre di marijuana e uno di hashish, che sono stati trovati nella camera da letto dell’uomo, nascosti nell’armadio e in alcune scatole da scarpe. Al termine della perquisizione il ventottenne è stato arrestato per spaccio e, su disposizione del magistrato di turno, accompagnato alla Dozza in attesa dell’udienza di convalida.

n. t.