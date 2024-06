Spaccio all’ingrosso . In casa 6 chili di droga

Da tempo i carabinieri ricevevano segnalazioni riguardo allo strano via vai nell’appartamento di una coppia di trentenni. Un movimento tanto sospetto da spingere i militari del Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro ad attivare uno specifico servizio di controllo nella zona di via Castiglione, dove si trova l’abitazione della coppia. E ad estendere, nella circostanza, gli accertamenti anche all’appartamento in questione. Una perquisizione durante la quale i militari non sono rimasti delusi: le segnalazioni ricevute erano esatte, visto che all’interno dell’abitazione, ben confezionati in appositi sacchi e panetti, sono stati trovati sei chili di marjuana e hashish.

Nell’appartamento, dove la coppia confezionava anche le dosi di stupefacente, sono stati trovati anche un bilancino di precisione, materiale idoneo al confezionamento e poi 6.195 euro in contanti, ritenuti dai carabinieri provento della fiorente attività di spaccio avviata dai due fidanzatini. Al termine della perquisizione, la droga e i soldi sono stati posti sotto sequestro. Considerando l’ingente quantità della sostanza ritrovata nell’appartamento, il pm di turno ha disposto il carcere per la coppia, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Un arresto avvenuto, tra l’altro, nel giorno in cui ricorreva la ‘Giornata internazionale contr4o l’abuso e il traffico illecito di droga’, promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sui gravi problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti e allo spaccio.

Un cancro, quello dello spaccio, che ha metastasi diffuse in tutta Bologna. E i cui effetti si ripercuotono non solo nella presenza costante di spacciatori nelle strade, ma anche in tutta quella serie di reati che lo spaccio porta con sé e al degrado che produce nelle zone dove i pusher decidono di stabilirsi.

n. t.