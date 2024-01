Dall’Ara, Lepore: "Entro marzo il bando di gara e lo stadio provvisorio"

Bologna, 30 gennaio 2024 - Finalmente ci siamo: "Siamo a buon punto: vogliamo uscire con il bando di gara per la gestione dello stadio e per lavori di restyling del Dall'Ara e del temporaneo nel mese di marzo". Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore, nel corso di un'intervista concessa a Corriere della Sera Tv.

Dopo diversi slittamenti e diversi problemi burocratici, il primo cittadino vede la dirittura d'arrivo del progetto: "Sarà un'unica gara per i due impianti. Siamo partiti diversi anni fa, prima del Covid, e il rialzo dei prezzi influisce sul budget. Facemmo questa scelta diversi anni fa per preservare bosco cittadino ai Prati di Caprara. Abbiamo cercato di prevenire tutte le problematiche che si potevano avere. Oggi Bologna ha un bosco urbano a crescita spontanea come Berlino, e sono ottimista per lo stadio. Da lì passeranno anche la linea blu del tram e la funivia. Per il temporaneo individuato il Caab e a livello urbanistico non ci sono cose da fare: manca un ultimo parere della sovrintendenza in questi giorni e poi Bologna dovrà partecipare alla gara con un partner". Infine i ringraziamenti a Saputo, che si sobbarcherà l'aumento dei costi dell'operazione: "Lo ringrazio per gli investimenti sulla città".