In tangenziale a Bologna con la cocaina: arrestato

Bologna, 30 ottobre 2024 - Era stato condannato per i reati di tentata estorsione in concorso, danneggiamento aggravato e furto aggravato, tutti reati commessi a Taranto. Per questo motivo i poliziotti della Squadra Mobile hanno proceduto a dare esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 52 anni, italiano, residente in città.

L'ordine di carcerazione era stato emesso il 22 ottobre e così quando gli agenti hanno identificato l'uomo nelle vicinanze del Mercato delle Erbe di via Ugo Bassi, dopo le formalità di rito, lo hanno portato nel carcere Sant'Anna di Modena. Il cinquantaduenne, pregiudicato per per reati contro il patrimonio commessi in varie parti d'Italia, tra cui la provincia di Bologna dove in passato ha scontato anche gli arresti domiciliari, deve scontare 5 anni e sei mesi di reclusione.

Nello stesso giorno, sempre gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo di 32 anni per possesso di droga ai fini spaccio. Il trentaduenne aveva destato il sospetto degli agenti che stavano percorrendo la tangenziale in direzione San Lazzaro. Raggiunta l'uscita 8 i poliziotti hanno fermato l'uomo per un controllo, che è risultato sprovvisto del permesso di soggiorno e del passaporto e alla guida di un'auto a noleggio,

All'interno dell'auto gli agenti hanno trovato due panetti di cocaina, per un peso totale di oltre due chili e due smartphone. L'uomo, privo di precedenti penali e di polizia, è stato arrestato e portato nel carcere Sant'Anna di Modena, in attesa dell'udienza di convalida.