"Tari più alta per chi ha animali". L’Oipa valuta azioni legali

Si muove anche l’Organizzazione internazionale protezione animali dopo la polemica in merito alla nuova Tariffa corrispettiva puntuale introdotta sui rifiuti indifferenziati a Baricella. L’Oipa valuta azioni legali a fianco dei cittadini: "Una tassa sui rifiuti maggiorata per i residenti che possiedono animali domestici – attacca l’associazione –. Una discutibile decisione del Comune che, dall’inizio di quest’anno, ha deciso di sfavorire coloro che convivono con un cane e, soprattutto, con un gatto. La misura, infatti, punta a considerare le lettiere per gatti e altri rifiuti animali come elementi di incremento tariffario e rappresenta per questo una penalizzazione per i cittadini che convivono con animali. A nulla sono servite le proteste dei cittadini e la richiesta di isole ecologiche nelle quali conferire i rifiuti in autonomia, peraltro già presenti in altri Comuni".

Oipa, poi, per voce del presidente Massimo Comparotto, lancia un messaggio chiaro: "Questa decisione rischia di trasmettere il messaggio che avere un animale domestico sia un lusso per pochi e non una scelta accessibile e responsabile. Invece di sostenere le famiglie che accolgono animali, in questo modo si impone un ulteriore peso economico che potrebbe scoraggiare l’adozione e aggravare il problema del randagismo. L’Oipa si schiera a fianco dei cittadini contro quella che è chiaramente una decisione discriminatoria e invita il Comune di Baricella a modificare questa disposizione, in modo da non creare alcun tipo di disuguaglianza. L’invito è a un confronto attento con le associazioni animaliste – per il quale Oipa si mette da subito a disposizione – per trovare soluzioni più eque e sostenibili per tutti. Nel frattempo, per valutare ogni possibile intervento a tutela dei detentori di animali, il provvedimento è al vaglio del nostro ufficio legale".

z. p.