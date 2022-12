Tentato omicidio a Bologna, accoltella l’ex davanti ai figli la vigilia di Natale

Bologna, 24 dicembre 2022 – Accoltellata in casa dall’ex compagno davanti ai tre figli la vigilia di Natale, una donna italiana di 25 anni è stata portata in gravissime condizioni, con una ferita penetrante al collo (causata da un coltello o da un paio di forbici) , in ospedale: operata, le sue condizioni sono stabili ma resta in pericolo di vita.

E’ successo questa mattina in via Rialto, in centro a Bologna (FOTO). A dare l’allarme, i bambini della coppia che sono corsi in strada a chiedere aiuto.

L’uomo, uno straniero di nazionalità marocchina di 31 anni, subito dopo è fuggito, ha fermato – minacciandola forse con un coltello – una donna che transitava in auto impossessandosi del mezzo. Subito dopo si è schiantato in via de’ Carbonesi, è scappato a piedi in direzione piazza Galileo Galilei dove è stato bloccato dalla polizia. Ora si trova in Questura e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

La donna ferita è stata portata all'ospedale Maggiore e sottoposta ad un intervento di sei ore in sala operatoria. Dopodiché è stata trasferita nel reparto di Rianimazione, le sue condizioni sono stabili ma la prognosi resta riservata. Il 118 era intervenuto in via Rialto poco dopo le otto di questa mattina.

Sul posto il pm Nicola Scalabrini, polizia, carabinieri e polizia locale. I tre bambini sono stati affidati ai servizi sociali.