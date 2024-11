Torna ’Avvento in musica’: in San Bartolomeo composizioni sacre

Compie 10 anni l’Associazione culturale ‘Messa in musica’, fondata nel 2014 da Annalisa Lubich (foto) per riportare la musica sacra più o meno antica all’interno delle chiese per le quali era stata concepita. I festeggiamenti culmineranno il 13 dicembre con l’esecuzione della ’Petite Messe solennelle’ di Rossini nella chiesa di Santa Cristina della Fondazza (ore 20,30), affidata alla direzione di Antonio Ammaccapane, direttore artistico dell’Associazione, con l’intervento di quattro voci soliste scelte fra gli allievi della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale.

Parallelamente, si conferma anche quest’anno la rassegna ‘Avvento in musica’, che nella basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano (Strada Maggiore 4) propone l’esecuzione di quattro Messe musicali all’interno della liturgia (vale a dire nel loro contesto più proprio), durante le quattro domeniche di Avvento, ad animare la Messa di mezzogiorno. Si comincia domani con la ’Messa di Gloria’ di Giacomo Puccini (1858-1924), a conclusione del centenario della sua scomparsa, ricorrente ieri (29 novembre). L’esecuzione è affidata al coro Ludus Vocalis di Ravenna diretto da Stefano Sintoni. Si prosegue l’8 dicembre con la ’Messa in La minore’ di Joseph Gabriel Rheinberger (1839-1091) – raro esempio di musicista nato nel principato del Liechtenstein – diretta da Fabrizio Milani con il Gruppo Vocale ‘Federico Salce’ di Bologna. Un salto temporale all’indietro è previsto per il 15 dicembre, con la Messa ’Sciolto havean dall’alte sponde’ di Giacomo Carissimi (1605-1674), di cui si celebrano i 350 anni dalla morte: Roberto Bonato dirigerà il Gruppo vocale e strumentale Heinrich Schütz sempre di Bologna. E per finire una prima assoluta: il 22 dicembre, a ridosso del Natale, chiuderà la rassegna la Messa ’Per il Dio bambino’ della compositrice bolognese Manuela Turrini, diretta da Cristina Landuzzi con il Felsina Chorus Ensemble; la composizione è stata espressamente concepita per questa 11ª edizione di ‘Avvento in Musica’. "Quando Riccardo Muti – commenta Annalisa Lubich – cominciò i suoi appelli contro le ‘canzonette’ in chiesa, per riportare la grande musica sacra all’interno della liturgia, l’Associazione ‘Messa in Musica’ non esisteva ancora. Ma oggi, nel decimo anniversario della sua fondazione, possiamo rivendicare a buon diritto di aver contribuito a muovere passi importanti in quella direzione. Riportare la musica sacra nel luogo in cui le appartiene, restituendola alla sua funzione liturgica, è stato da subito il nostro scopo. L’idea è che la musica infonda slancio alla fede, ma anche viceversa. E infatti nei nostri appuntamenti domenicali non si vedono solo fedeli, ma pure gli appassionati di musica, affascinati dalla possibilità di ascoltare composizioni sacre nel loro luogo naturale".

Marco Beghelli