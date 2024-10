"Tornato dall’estero per aiutare gli altri"

È difficile fare il volontario in situazioni come questa, perché pur aiutando ci si sente inermi davanti a ciò che può fare la natura. In questi sette giorni sono migliaia i ragazzi che hanno impegnato il loro tempo per aiutare le zone colpite dall’alluvione. Mauro Torrella, solare 21enne di Castenaso, è partito 15 mesi fa in giro per il mondo con la sua bicicletta e ora tornato per tendere una mano a chi ha perso tutto. "Una nuova scelta di vita: ho percorso in bici 19mila chilometri in 29 stati e una città-stato". Ma per Bologna "sarei arrivato da ogni parte del mondo" perché "viaggiare mi ha insegnato la solidarietà e voglio trasportarla anche sotto le Torri", dice. Nota il giovane: "Ogni Paese mi pareva un po’ mio e sono contento che anche qui, ad aiutare chi è in difficoltà, ci sia gente da ogni parte del globo".