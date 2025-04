Tram a Bologna, riapre via Ugo Bassi: tutte le modifiche

Bologna, 24 aprile 2025 - Terminati i lavori della Linea Rossa del tram in via Ugo Bassi a Bologna. Infatti da lunedì 28 aprile la strada aprirà anche al traffico privato autorizzato e per il trasporto pubblico, dopo che dal 14 aprile è tornata percorribile solo per pedoni e biciclette.

Il percorso degli autobus

Gli autobus ritorneranno a percorrere via Ugo Bassi in concomitanza con la chiusura di via San Felice e la contemporanea chiusura di un tratto di via Indipendenza (compreso fra l’asse Del Monte/Manzoni e l’asse Marsala/Volturno). Nel tratto di Indipendenza compreso tra Volturno/Marsala e Irnerio/Mille rimarrà disponibile una corsia in direzione periferia.

Via Ugo Bassi riapre alle auto (solo autorizzate) e ai bus dopo i lavori per il tram (FotoSchicchi)

Le modifiche al trasporto pubblico

Da lunedì 28 aprile transiteranno su via Ugo Bassi verso via Rizzoli e Strada Maggiore (o Castiglione) le linee bus: - 11-15–19–25–27–30-62–A, provenendo da nord e percorrendo via Marconi; - la 14 provenendo da via Sant’Isaia e piazza Malpighi; - la 13 che, quindi, riprende il suo regolare percorso dei giorni feriali provenendo da via Barberia e piazza Malpighi.

La linea 20, in direzione Casalecchio, essendo chiusa via Indipendenza, transiterà per via dei Mille, via Marconi, piazza Malpighi, via Sant’Isaia e viale Pepoli (come nei Tdays). Per effetto della chiusura del tratto di via Indipendenza, la linea C e la T2 da via dei Mille proseguiranno per via Irnerio, quindi via Alessandrini, per riprendere il percorso per via Oberdan.