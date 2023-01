Tram Bologna, c’è l’ultimatum del governo: "Trovate le risorse entro gennaio"

Bologna, 15 gennaio 2023 – Tram, c’è l’ultimatum del governo al Comune. La lettera, già nota a Palazzo d’Accursio, è protocollata 11 gennaio 2023 e dà tempo a Palazzo d’Accursio fino al 31 di questo mese per individuare, palesandole all’esecutivo, le modalità di copertura degli extra-costi per finanziare l’opera. Cifra che, come anticipato dal Carlino Bologna, ammonta ad almeno 50 milioni di euro a causa del caro-energia e dell’aumento smisurato dei costi delle materie prime. Il ministero dei Trasporti, nel dettaglio, "ha evidenziato possibili criticità determinate dagli extra costi derivanti dall’applicazione dei nuovi prezziari regionali". si legge nella lettera del Dipartimento per la mobilità sostenibile. In più, "questa Direzione Generale non può completare l’attività istruttoria per gli aspetti economici, considerata la mancata definizione dei costi". Per cui, "considerato che il termine di ultimazione dei lavori fissato al 30 giugno 2026, secondo le disposizioni di cui al Dm 4482021 di attuazione del Pnrr per i sistemi di trasporto rapido di massa, è requisito non eludibile ai fini del mantenimento del contributo, si richiede al Comune di comunicare, entro il 31 gennaio 2023, la quantificazione degli extracosti indicando, a normativa vigente, come sia garantita la necessaria copertura". Poco da interpretare: per andare avanti, il...