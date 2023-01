Tram a Bologna, il Comune blinda l’opera. "Confermati i tempi dei cantieri"

Bologna, 24 gennaio 2023 – Allo stato attuale "non sono state avanzate dal raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario dell’appalto integrato richieste di revisione prezzi e non si ha dunque evidenza di extracosti. Né tantomeno una conseguente loro quantificazione". Ma, se la situazione dovesse aggravarsi, il Comune farà fronte ai costi aggiuntivi attraverso "gli strumenti previsti dalla legge di Bilancio 2023, le possibilità di utilizzo delle economie, in parte già disponibili, oppure le possibilità di rimodulazione del quadro economico dell’opera previste dalle norme vigenti". Dopo il comunicato di domenica e la commissione chiarificatrice di ieri, è il contenuto letterale della risposta all’ultimatum del ministero dei Trasporti a corroborare la posizione di Palazzo d’Accursio: i soldi ci sono e non dobbiamo quantificarli ora. L’argomento è il tram e il Comune tira ancora una volta dritto, dopo aver ricevuto sollecitazioni dall’esecutivo per avere chiarezza sull’istruttoria da portare avanti per far partire i lavori dell’infrastruttura. Il contenuto della lettera, che il Carlino, vi svela, non tradisce le parole del sindaco Matteo Lepore degli ultimi giorni. L’amministrazione rassicura il governo sulla presenza di quei soldi in cassa, in ogni caso si saprà fare fronte agli extra-costi. Bologna: tram, Passante e i cantieri del 2023 Quello...