Tram, l’acqua si svela in via Riva Reno

Ecco l’acqua nel centro di Bologna. In via Riva Reno, i lavori per la scoperchiatura del canale, iniziati a metà giugno nell’ambito dei cantieri per la realizzazione della linea rossa del tram, hanno portato alla luce l’acqua come dimostrano le foto che è stato possibile scattare in questi giorni. Un primo assaggio dei ’Navigli di Bologna’, come li ha definiti il sindaco Matteo Lepore.

Il canale, in base a quanto previsto dal progetto, sarà interamente scoperto e rifatto. Alla fine rimarrà scoperto il tratto compreso dalla rotonda Ettore Tarozzi fino all’altezza di via Brugnoli, mentre il resto sarà di nuovo ricoperto. Ma non è l’unico passo avanti ad alto impatto simbolico compiuto di recente dai cantieri del tram: in viale della Repubblica, infatti, sono spuntati i primi tratti di carreggiata con l’asfaltatura rifatta e in mezzo i binari su cui correranno i vagoni. Traguardo che si avvicina, sempre nell’ambito della linea rossa, anche per via Ugo Bassi: “Arrivano i binari del tram”, segnala Lepore postando sui social una foto del cantiere. Domani, intanto, ci sarà la presentazione alla stampa del progetto esecutivo della linea verde: al teatro Centofiori, su iniziativa del Comune, si terrà un seminario di approfondimento rivolto agli organi di informazione per presentare i punti salienti del progetto relativo al tratto nord del ramo.