Tram in via Riva Reno a Bologna, negozianti in ansia: "Rischiamo di chiudere"

Bologna, 10 marzo 2024 – Sedici mesi di lavori. È questa la tempistica prevista per la realizzazione della linea Rossa del tram, che vedrà interessata l’intera zona di via Riva Reno. A soffrirne maggiormente sarà l’incrocio con via Lame. Qui, infatti, la chiusura dell’area interessata durerà, come spiegato dall’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli, "tre mesi". Una notizia che lascia perplessi i residenti e i commercianti, alcuni dei quali vedono il futuro delle loro attività fortemente compromesso.

Attività commerciali e residenti preoccupati dai cantieri

“Aspetterò fino al mese di ottobre, se la situazione non dovesse funzionare, abbasserò la serranda e andrò a casa – tuona Floriana Giacomelli, storica fioraia di via Riva Reno –. Eliminando i parcheggi e predisponendo la fermata proprio davanti all’entrata del negozio, non passerà più nessuno con l’auto, e molti miei clienti arrivano appositamente per comprare i fiori qui, anche da lontano. Farò un bilancio e poi valuterò".

In questo modo, "si rischia la morte delle attività – continua Giacomelli –. E l’incontro con l’amministrazione, poi, è stato organizzato due giorni fa, proprio l’8 marzo durante il pomeriggio: è una giornata in cui si lavora esageratamente".

I dubbi crescono soprattutto perché "non ci si può organizzare senza avere un quadro chiaro di ciò che accadrà – continua l’esercente –. Non c’è un piano. Sarà un problema immediato anche il rifornimento delle piante, con i posti di carico e scarico. Senza le attività, la zona si desertificherà".

Bisogna scongiurare il peggio, anche se, al momento, sembra "una vera tragedia – commenta Simone Trovato, di American Bar –. Che cosa si farà per le nostre attività? Servono aiuti, mentre le soluzioni alle problematiche a cui andremo incontro vanno trovate prima dell’inizio del cantiere: non si può avviare un progetto senza avere certezze e risposte. Non è ancora chiaro come si lavorerà, e a pagarne pegno siamo noi cittadini".

Gli esercenti ne risentiranno anche in vista dell’eliminazione dei parcheggi.

“I clienti, in particolare il sabato, non sapranno dove lasciare l’auto – continua Trovato –. Nell’ultimo anno è cresciuto l’afflusso, soprattutto di persone che arrivano da fuori, ora cambierà tutto". Ma le voci fuori dal coro ci sono e guardano già verso la fine del maxi cantiere.

"A lavori fatti, sarà uno scenario positivo – dice Michele Privitera, di ’Il pretesto beer shop’ –. La mia clientela mi raggiunge a piedi o con mezzi alternativi all’auto, non soffrirò particolarmente la chiusura. Sicuramente, però, ci sarà bisogno di aiuti per le attività".

Insomma, "ogni cambiamento spaventa – continua Privitera –, ma la zona migliorerà con quest’opera quando sarà completata". L’entusiasmo cala passando dalla tabaccheria in via Lame. "Non si possono eliminare i parcheggi e poi pensare a una soluzione: il procedimento deve essere inverso – commenta il tabaccaio Fabio –. Noi commercianti dovremo stringere i denti, e alcuni saranno costretti a chiudere, perché senza i clienti e senza il passaggio non si va avanti. E chi vorrà raggiungere le attività dovrà fare un giro dell’oca per arrivarci".

Pensiero condiviso anche dai residenti. "Sembra che il progetto non ci sia, perché manca organizzazione – commenta uno di loro –. Le richieste e le perplessità dei cittadini non vengono minimamente ascoltate dal sindaco: c’è una totale assenza di comunicazione".