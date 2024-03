Tram a Bologna, al via i lavori in via Riva di Reno: tempi e come cambiano i parcheggi

Bologna, 8 marzo 2024 - Il tram arriva in centro storico. E partono i cantieri in via Riva di Reno. “Anche Bologna avrà i suoi Navigli...“, esordisce il sindaco Matteo Lepore, ricordando che l’area verrà riqualificata con aree verdi, percorsi pedonali e, soprattutto, con il canale scoperto, nel tratto tra la rotonda e la Chiesa, fino all’altezza di via Brugnoli. Obiettivo: "Ridare slancio alla parte ovest del centro storico”.

I tempi

Già da lunedì 11 marzo, si smonterà la linea aerea dei filobus, ma il cantiere vero e proprio partirà da aprile, “non appena la Soprintendenza ci darà il via libera“, fa sapere il sindaco. A quel punto si arriverà all’estate, quando ci sarà il vero e proprio ’cantierone’ con il tratto di Riva di Reno compreso tra la rotonda di Piazza Azzarita e via delle Lame che sarà chiuso e non sarà possibile sostare. Sarà, però, garantito l’accesso ai passi carrabili e a via dell’Abbadia per residenti e aventi diritto.

Il nodo cruciale sarà durante l’estate, quando “per tre mesi sarà chiuso l’incrocio Riva Reno-Lame“, spiega l’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli. In tutto i lavori dureranno 16 mesi.

La conferenza stampa sui lavori del tram a Bologna

I parcheggi

Il punto dolente saranno gli stalli auto, visto che via Riva di Reno è - da sempre - un ’parcheggio’ a cielo aperto. Con il tram, a lavori terminati, il Comune specifica che il saldo sarà di meno 126 posti auto, mentre gli stalli moto (120) saranno tutti recuperati.

Per rispondere a questi disagi, il Comune ha messo in campo alcuni provvedimenti, come spiegato dall’assessora Orioli: nuove strisce bianche per residenti, convertendo 70 strisce blu. In più oltre 30 strisce blu verranno trasformate in parcheggi a rapida rotazione e verranno comunque resi disponibili spazi per il carico-scarico.

Sempre per venire incontro a residenti e commercianti verranno applicati sconti nel vicino parcheggio Riva Reno di via del Rondone, grazie all’accordo tra Comune e Apcoa.

Aiuti ai commercianti

Previsti sconti del 50 per cento sulla Tari (la tassa sui rifiuti), del 100% sul canone unico patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico, concessione straordinarie e soluzioni alternative per i dehors; contributi per smontare gli stessi dehors etc... Non mancheranno incontri periodici e anche cinque assemblee in quartiere (spiega il presidente del Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani) con i residenti, tra martedì 12 marzo e il 28 marzo, mentre Orioli e l’assessora al Commercio Luisa Guidone incontreranno i commercianti strada per strada.