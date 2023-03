Trapianto di utero a Bologna: il Sant’Orsola si candida

Un'ecografia. Il Sant'Orsola si candida per il trapianto dell'Utero

Bologna, 28 marzo 2023 – "Ci candidiamo a diventare uno dei centri italiani dove poter eseguire il trapianto di utero". Renato Seracchioli, direttore della Ginecologia e fisiopatologia della riproduzione umana dell’Irccs Sant’Orsola, da tempo è in prima linea nel percorso delle nuove frontiere della fertilità. "Il Centro nazionale trapianti ha chiesto di partecipare a una selezione alle strutture interessate, ne sono previste tre al Nord e noi potremmo essere una di queste, al momento facciamo parte di una cinquina". Il programma nazionale di trapianto di utero è stato autorizzato in via sperimentale dal Consiglio superiore di sanità nel 2018 ed è attivo dal 2019 nel "Centro trapianti del Policlinico di Catania. Finora sono stati realizzati con successo due interventi: il primo nell’agosto 2020 e il secondo nel gennaio 2022", si legge nel sito del ministero della Salute. "Noi non partiamo da zero – precisa il chirurgo, ordinario di Ginecologia e ostetricia all’Alma Mater – conosciamo bene la tecnica, nata in Svezia più di dieci anni fa, poi esportata negli Stati Uniti, in India e in alcuni Paesi europei. Qui nel nostro Policlinico nel 2018 è nato con un cesareo, eseguito con la mia équipe e specialisti stranieri, il primo bimbo venuto...