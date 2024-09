Tre furti in una sola notte. Svaligiati locali e ristoranti

Tre furti, tutti in centro storico e nella stessa notte. È quanto successo nella notte tra sabato e domenica scorsi, tra le vie Augusto Righi, Marsala e Malcontenti. A essere identificati e successivamente denunciati con l’accusa di furto aggravato e ricettazione sono due uomini, un trentenne polacco e un venticinquenne originario della Guinea. Ma facciamo un passo indietro. Il primo intervento della polizia avviene intorno alle 5, quando una volante è intervenuta in una trattoria di via Righi a seguito della segnalazione di un furto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la porta d’ingresso era danneggiata e il locale pieno di fumo a causa dell’attivazione del sistema nebbiogeno antifurto.

Dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti e il proprietario dell’attività hanno notato due uomini che rubavano i contanti dalla cassa per poi darsi alla fuga verso via Indipendenza. Due soggetti corrispondenti alle descrizioni sono stati poi fermati da una pattuglia appiedata formata da personale di polizia e dell’Esercito in piazza XX Settembre: sentiti, entrambi hanno ammesso di essere i responsabili dei furti. I ladri, però, si erano già disfatti delle banconote e del registratore di cassa, quest’ultimo ritrovato poco distante dal locale e con all’interno solo poche monete. Perquisiti, i due sono stati trovati in possesso di generi alimentari come prosciutto, mortadella e grana padano per un valore complessivo di circa 300 euro rubati poco prima in un locale di via Marsala.

Il venticinquenne aveva con sé anche tre grammi di marijuana nascosti in un barattolo di caramelle. A seguito di successivi controlli, è emerso che il trentenne, senza fissa dimora sul territorio, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di reati contro il patrimonio. Non solo, a giugno aveva ricevuto anche un avviso orale. Simile anche la posizione del venticinquenne, anche lui con precedenti per reati contro il patrimonio e droga, su cui pendeva un divieto di dimora nel territorio di Bologna emesso a luglio e che ora, in quanto irregolare, è stato messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione. Da ulteriori accertamenti gli agenti hanno scoperto che i due avevano commesso un altro furto, intorno alle 7 in un ristorante di via Malcoltenti, rubando anche in questo caso il registratore di cassa e venendo ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.