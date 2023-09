Ufficio Immigrazione, permessi in tempi record

Negli ultimi tre mesi l’Ufficio Immigrazione della Questura "ha praticamente azzerato l’arretrato che si era accumulato durante la pandemia e l’emergenza dovuta alla guerra in Ucraina, a seguito della quale c’è stato un massiccio arrivo di sfollati in Italia, con un incremento di circa 7mila pratiche" per il rilascio del permesso di soggiorno. E nonostante l’organico sia rimasto lo stesso, i tempi per il rilascio, che fino a non molto tempo fa arrivavano anche a un anno, "sono stati ridotti a circa un mese e mezzo dal momento del prelievo delle impronte al rilascio del documento". A commentare con soddisfazione i risultati di quella che definisce "un’estate di superlavoro" è il vicequestore aggiunto Cristina Fava, che spiega come "dall’1 giugno siano state acquisite 11.132 pratiche, ne siano state validate 12.002 e siano stati consegnati 12.377 permessi di soggiorno, anche predisponendo delle aperture straordinarie". In sostanza, tira le somme Fava, "ci siamo messi in pari, l’Ufficio ha lavorato tanto per garantire ai cittadini di ricevere il loro titolo nel minor tempo possibile anche per permettere loro di poter raggiungere i parenti all’estero per le ferie estive".