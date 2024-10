Un cantiere dietro l’altro, la mappa. Lavori nelle vie Zurlini e Ranzani. E il tram continua la sua ’corsa’

Nuovi cantieri si aggiungono questa settimana ai tantissimi già attivi in tutta la città che stanno creando non pochi problemi a chi si deve spostare tutti i giorni.

IN VIA DI AVVIAMENTO

Iniziamo con i cantieri in via di avviamento, non direttamente legati al tram. Da domani al 15 novembre via Valerio Zurlini sarà chiusa per lavori edili. Inoltre, via Di Casaglia, all’altezza del civico 37 (le scuole Longhena), sempre domani avrà dei restringimenti della carreggiata e non ci si potrà fermare con l’auto in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori per il rifacimento localizzato della pavimentazione stradale.

Martedì, invece, via Ranzani, all’incrocio con la rotonda Sant’Egidio, sarà interdetta al traffico dal 10 alle 16 con sospensione del telecontrollo sulla corsia riservata al transito del trasporto pubblico di via Berlinguer, per lavori di realizzazione di attraversamento rialzato previsto nel progetto ’bike to work’. Sempre martedì, in via di Casaglia, nella corsia direzione monte dopo il civico 60, al civico 64/2 e prima del civico 66, avrà dei restringimenti della carreggiata e divieto di sosta in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori per i rifacimenti localizzati della pavimentazione stradale.

Mercoledì, invece, tocca a via Cavaioni, nel tratto tra il civico 5 e via di Sabbiuno, con restringimenti della carreggiata e interdizione della sosta, anche qui per lavori sulla pavimentazione stradale.

IL NODO TRAM

Dopo l’aggiudicazione da parte della spagnola Caf della fornitura di 60 veicoli Urbos, ovvero i nuovi tram che circoleranno a Bologna, proseguono a pieno ritmo i lavori dell’infrastruttura. I cantieri attivi, per la linea Rossa, restano quelli lungo l’asse Indipendenza-piazza XX Settembre, e in via Ugo Bassi, tra via Marconi e via Nazario Sauro. Poi c’è il cantiere di via Riva Reno-via San Felice-via della Grada e via Monaldo Calari, con forti modifiche alla viabilità; altri lavori in via Saffi e via Emilia Ponente, oltre via Marco Emilio Lepido dalla nuova rotatoria provvisoria De Gasperi-Persicetana all’incrocio via Cavalieri Ducati - via della Salute.

In via della Liberazione, istituzione di senso unico di circolazione con direzione da via Stalingrado verso via Franceschini-via Ferrarese, eliminazione della corsia preferenziale direzione periferia e restringimento della carreggiata per lavori propedeutici alla realizzazione della Linea Rossa del tram. E poi ancora attensione a via di Corticella, viale della Repubblica e via Serena, viale Aldo Moro, viale della Fiera, viale Europa e via San Donato, con senso unico dalla Rotonda Biavati a viale della Repubblica e sospensione della corsia preferenziale direzione periferia da viale della Repubblica verso la Rotonda Biavati.

Insomma, circolare in automobile sarà un vero slalom.