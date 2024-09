Un caso di Dengue, scatta il ‘porta a porta’

Galeotta fu la vacanza a Tahiti. Di ritorno dall’isola della Polinesia Francese un casalecchiese ha contratto la Dengue, la malattia virale causata da una puntura della zanzara tigre. L’allarme è scattato nella giornata di lunedì. Pochi giorni dopo essere tornato a casa, si è fatto ricoverare in ospedale per i forti dolori alla testa e per il persistente stato di febbricitazione simile a quello della malaria.

Già da ieri notte sono scattate le misure di profilassi, di disinfezione della zona in cui abita, affidate ad una ditta specializzata, la Biblion, che, prima di trasferirsi a Zola Predosa, aveva proprio a Casalecchio la sede dell’area Nord.

"Dalla mezzanotte di martedì – rivela Gianluca Consiglio, responsabile area Nord della Biblion – cominceremo il trattamento nel raggio di 100 metri dall’epicentro del focolaio. Saranno interessate le vie Masetti e Brigata Bolero, insieme al Parco Cave e agli orti comunali di via Masetti. A bordo di un pick-up che sul cassone monta un contenitore di 400 litri di disinfettante, interverranno due operatori e un responsabile che registrerà tutti i dati sulla disinfezione. A quell’ora tutti gli abitanti di via Masetti e dintorni dovrebbero essere a dormire. Raccomandiamo di tenere le finestre chiuse, anche se il nebulizzatore sarà indirizzato contro piante e arbusti non più alti di due metri. I trattamenti proseguiranno sino alla notte del 26 settembre.

Domani (oggi per chi legge, ndr) altri nostri operatori interverranno con il sistema porta a porta che continuerà anche nella giornata di domani".

In cosa consiste? "Casa per casa – risponde Consiglio – i nostri operatori andranno a controllare su terrazzi e giardini, davanzali e finestre che non ci siano ristagni d’acqua sotto i vasi di piante e fiori. È lì che si annidano le zanzare tigri".

Stessa raccomandazione viene dall’Amministrazione comunale. "È da tempo – si legge in una nota del Comune di Casalecchio – che sensibilizziamo i casalecchiesi nella lotta alla zanzara tigre con trattamenti periodici di prevenzione da aprile a ottobre in giardini e terreni, togliendo l’acqua ristagnante sotto i vasi sui terrazzi, effettuando trattamenti con prodotti specifici sui pozzetti e i tombini di raccolta delle acque. Per parte nostra i trattamenti il Comune li effettua sui ristagni riscontrati in parchi, strade ed edifici pubblici".

Il Comune ha provveduto ad informare i cittadini con volantini in tutte le buchette e negli androni delle case di via Masetti. Maggiori informazioni sui trattamenti anti zanzare si possono avere telefonando alla Biblion (800 110 601), mentre al call center del Servizio sanitario regionale (800 033 033) si possono chiedere informazioni sanitarie. Il Servizio Ambiente (051.598273, interno 4) accoglie tutte le segnalazioni.