Un murales collettivo e iniziative sull’ambiente nello spazio dei giovani

La realizzazione di un nuovo murales, momenti di confronto, libri dedicati, pomeriggi di pulizia ambientale e un importante obiettivo: creare una Galliera più sostenibile attraverso il progetto GGG - Galliera Giovane & Green. Il progetto è coordinato dalla Pro Loco e realizzato in collaborazione con il Comune, la Consulta dei Giovani e l’Unione. Tante azioni in un contenitore dedicato all’aggregazione giovanile: lo Spazio G. Qui ha preso il via la parte artistica del progetto insieme allo street artist Emanuele Battarra, in arte Burla, che ha guidato ragazzi e ragazze in un piccolo laboratorio artistico, volto a condensare tutte le loro idee in un progetto vero e proprio, dal quale nascerà un dipinto murale sulla parete esterna dello Spazio G., interamente pensato e realizzato dai giovani di Galliera.

Martedì 27 maggio alle 21, sempre allo Spazio G, sarà la volta della presentazione del libro "Gelo profondo – La nuova era glaciale", il nuovo climate thriller di Andrea Segrè edito da Minerva. "Le iniziative proseguiranno anche nel corso dell’estate – afferma il sindaco Stefano Zanni – con un pomeriggio di raccolta rifiuti in collaborazione con Plastic Free e attività di sensibilizzazione che si inseriranno nelle iniziative di piazza organizzate dalla Pro Loco, che ringrazio. Un grazie anche ai nostri giovani che si fanno portavoce di messaggi positivi per l’ambiente, dando il buon esempio e influenzando la comunità".

z. p.