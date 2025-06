Un pomeriggio in onore dell’Arma

Un pomeriggio solenne nel cuore di Medicina dove, nonostante l’afa, in tantissimi, autorità e civili, si sono radunati per il 211esimo annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri e, contestualmente, per la commemorazione del Tenente Colonnello M.O.V.M Giovanni Frignani. Il Tenente Colonello che comandò la locale stazione dal ‘21 al ‘24, medaglia d’oro al Valore Militare, venne trucidato alle Fosse Ardeatine. In sua commemorazione, ieri, un pomeriggio che è iniziato alle 15 con stand espositivi, in piazza di Associazione Nazionale Carabinieri, Arma e associazioni di volontariato, seguito, alle 17.30, dalla Santa Messa a cui, alle 18.30, ha fatto da prosieguo un corteo con la Fanfara del 3º Reggimento Carabinieri ‘Lombardia’ di Milano. Alle 19.30 la presentazione del libro ‘L’uomo che arrestò Mussolini’ con l’autore Mario Avagliano che è stato intervistato, in piazza Garibaldi, davanti alla platea di autorità. Per finire, alle 20.30, si è tenuto il concerto della Fanfara, momento che ha emozionato i presenti. Così l’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Brini: "In questa giornata abbiamo reso omaggio non solo all’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri, ma anche alla figura di Frignani, già comandante della locale Tenenza, protagonista dell’arresto di Mussolini nel 1943 e tragicamente caduto alle Fosse Ardeatine. Un grazie ai Carabinieri per la preziosa collaborazione istituzionale."