"Un pool snello per essere celeri sul restauro"

"Stiamo definendo l’architettura del comitato per capire quali personalità coinvolgere, le ufficializzeremo la settimana prossima. Di certo, il lavoro dovrà essere più veloce rispetto al passato". Raffaela Bruni, ex storica dirigente di Palazzo d’Accursio e oggi a capo del comitato per il restauro della Garisenda, precisa quali saranno le caratteristiche del nuovo pool in via di costituzione. Che dovrà indicare al Comune come intervenire sulla Torre a rischio. "Sarà un gruppo molto snello, che lavorera con scadenze ben definite – sottolinea Bruni –. Vogliamo delle personalità che abbiano delle elevatissime competenze in materia. Del resto dovranno valutare una mole documentale importante. Sarebbe stato meglio se il comitato precedente avesse dato qualche indicazioni sul restauro – conclude Bruni –, ma in ogni caso in breve tempo individueremo le linee guida per la successiva progettazione".

pa. ros.