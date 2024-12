Una vigilia con il ritmo di Atti e Brillante

Per chi vuole salutare l’arrivo del Natale in modo speciale, appuntamento questa sera, a partire dalle 21,30, alla Cantina Bentivoglio di via Mascarella 4/b, con ‘Eloisa Atti & Davide Brillante. Christmas Specials’, una serata da non perdere con le note e il ritmo di Eloisa Atti (voce, concertina) e Davide Brillante (chitarra). Giovedì 26, invece, spazio, dalle 21,30, al Guglielmo Pagnozzi Quartet (Guglielmo Pagnozzi al sax tenore e clarinetto, Andrea Calì al pianoforte, Filippo Cassanelli al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria).