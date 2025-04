"Uomo semplice e sensibile"

"Un uomo semplice e amabile, adorato dalle sue ’tre donne’: la moglie Domenica e le figlie di 21 e 27 anni". C’è grande sgomento a Grottaglie (Taranto), la città di provenienza dell’operaio 59enne morto in tangenziale. Un uomo conosciuto e stimato che aveva anche gestito un’area di servizio.

"Era il punto di riferimento dei suoi cari – raccontano ancora gli amici –. Anche se, per lavorare, era spesso distante centinaia di chilometri, non ha mai trascurato le persone che amava. Il suo sorriso ci mancherà molto".

Un’altra vittima della strada nel nostro territorio, nonostante gli ultimi dati relativi ai morti per incidenti stradali inizino a dare qualche segno di controtendenza. Nel 2024 sono stati 40 contro i 62 dell’anno precedente, con un calo di 35 punti percentuali su cento. Aumenta invece il numero di motociclisti che hanno perso la vita: dagli undici del 2023 ai 15 dell’anno appena trascorso. Scende invece la percentuale di automobilisti deceduti in seguito a una collisione, così come anche i pedoni e i ciclisti. Per quanto riguarda le fasce d’età delle persone coinvolte in incidenti mortali, quella che vede il maggior numero di vittime è fra i 30 e i 59 anni (il 50 per cento), seguita da quella dai 60 e oltre, con 14 persone pari al 35 per cento del totale.