Torna dalla vacanza a Panama con la Dengue, ancora un caso a Bologna

Bologna, 28 agosto 2023 – Nuovo caso di Dengue in città. Anche in questo caso, come nei due precedenti registrati nel giro di una settimana, si tratta di una persona rientrata da un viaggio all’estero, precisamente da Panama.

L’America centrale e Latina, come ricorda l’Ausl è, assieme al Sud-Est asiatico, una delle zone dove questa patologia è endemica. Infatti anche le altre due persone erano rientrate da una vacanza in queste zone: la prima il 22 agosto aveva fatto rientro dalla Thailandia e la seconda, il 25 , era tornata dal Messico.

L’Ausl ricorda che chiunque, entro 15 giorni dal rientro da viaggi in Paesi in cui la malattia è endemica (sul sito dell’azienda è presente una mappa), manifesti una sindrome febbrile caratterizzata da febbre alta, cefalea, stanchezza e soprattutto importanti dolori articolari, deve informare il proprio medico di Medicina generale e recarsi a un Pronto soccorso per effettuare gli esami necessari per la diagnosi. È inoltre necessario, raccomandano sempre i medici dell’Azienda Usl, che la persona colpita dal virus si protegga dalle punture delle zanzare per evitare di infettare altri insetti che potrebbero pungere e dunque infettare altri individui.

Questa malattia, infatti può essere trasmessa dalla puntura della zanzara tigre anche se, come viene sottolineato dall’Ausl, al momento non è stata rilevata la presenza del virus nelle zanzare che sono state catturate e analizzate.

Il Comune intanto, come nei casi precedenti, ha attivato le operazioni di disinfestazione delle aree limitrofe all’abitazione del cittadino e si tratta, anche in questo caso, della zona di centro storico tra le vie del Pratello e della Grada e i viali di circonvallazione.

m.ras.