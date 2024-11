Wu Ming 1 in sala con tutti i film de ’Gli uomini pesce’

Oggi alle 18, al Cinema Modernissimo, Modo Infoshop presenta Gli uomini pesce

un libro di Wu Ming 1, alla presenza dell’autore e con letture dell’attore Marco Manfredi. Non solo, verrà anche proiettato Gente del Po (1947) di Michelangelo Antonioni e Porto Tolle, episodio di Paisà (1946) di Roberto Rossellini. Ci sono tanti film, del resto, in Gli uomini pesce. La morte di Ilario Nevi, immaginario regista e sceneggiatore ferrarese, partigiano, è l’occasione per ricostruire mezzo secolo di storia del cinema in Italia. Dall’arrivo delle pellicole hollywoodiane negli anni Venti e Trenta al neorealismo, dalla produzione documentaria nel dopoguerra al cinema del Boom, dal western all’italiana all’horror bassopadano. In un romanzo il cui tema principale è la crisi climatica – è ambientato infatti nell’estate del 2022 con il grande fiume mai stato così basso – e che si (e ci) interroga sul rapporto tra produzione di immagini e consapevolezza della catastrofe in corso.