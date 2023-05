Bruce Springsteen a Bologna oggi, saluto ai fan dalla terrazza dell’hotel Baglioni

Bologna, 17 maggio 2023 – Bologna diventa la città del ‘Boss’, almeno per qualche giorno. Già, perché in vista del concerto di Ferrara – in programma per giovedì 18 maggio – Bruce Springsteen ha fatto tappa all’hotel Baglioni.

L’albergo di via Indipendenza è da sempre il punto di riferimento per le star che visitano la città: dai musicisti agli sportivi, non è insolito vedere fan e ammiratori assiepati all’ingresso.

Il maltempo non ha quindi spaventato il Boss, si è concesso all’obiettivo dei fotografi dall’alto del terrazzo del Baglioni. Saluti e baci mandati con la mano ai fan che si fermavano lì sotto: e non è mancata nemmeno qualche foto ricordo.