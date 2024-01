Bologna, 30 gennaio 2024 – “Elettra Lamborghini è mia sorella”: è stato un vero e proprio colpo di scena quello che si è palesato in tribunale a Bologna, dove gli avvocati di Flavia Borzone hanno presentato gli esiti della comparazione tra il Dna della 35enne e quello della cantante, figlia di Tonino Lamborghini.

Una vicenda intricata che era iniziata con le dichiarazioni rilasciate in tv dalla stessa Borzone che sosteneva che il suo vero padre fosse in realtà Tonino Lamborghini (padre di Elettra e figlio di Ferruccio, fondatore della famosa casa automobilistica). Da quel momento la questione si è spostata in un’aula di tribunale. Nell’attesa di conoscere gli sviluppi di questa delicata vicenda, scopriamo qualcosa di più sulla notissima famiglia bolognese: ecco chi sono i fratelli e le sorelle di Elettra Lamborghini.

Fratelli e sorelle di Elettra Lamborghini: chi sono

Elettra Lamborghini – sposata con il disc jockey olandese Afrojack – è figlia dell’imprenditore Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo e ha tre sorelle e un fratello. Il fratello di Elettra (e primogenito di Tonino) si chiama Ferruccio (come il nonno) e ha 33 anni. Come da tradizione di famiglia anche lui ha manifestato una forte passione per i motori e per l’alta velocità. Nonostante la giovane età è già Ceo e vicepresidente della Torino Lamborghini Spa. Inoltre corre anche in moto e, come pilota, può vantare la vittoria del campionato italiano di Moto2 nel 2012.

Ecco poi le tre sorelle di Elettra: Ginevra, Flaminia e Lucrezia. Ginevra ha 31 anni e – come Elettra, con cui ha un rapporto burrascoso – fa parte del mondo dello spettacolo. Ha partecipato al Grande Fratello Vip 7, condotto da Alfonso Signorini, e a Tale e Quale Show. Di professione fa la cantante, suona il pianoforte e la chitarra.

Infine, Flaminia e Lucrezia. Sono gemelle e hanno 22 anni. A differenza delle sorelle, sono molto riservate e di loro non si sa granché. Sono state testimoni di nozze di Elettra e non fanno parte del mondo dello spettacolo. Flaminia si è diplomata al liceo artistico di Bologna, mentre Lucrezia frequenta l’università sempre nel capoluogo emiliano.