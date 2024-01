Laura Pausini, la caccia al tesoro premia Cristina: stasera la conoscerà. “Emozione assurda”

Bologna, 10 gennaio 2024 – Una decina di concerti in giro per l’Italia, una vita da fan ed è la prima a vincere la caccia al tesoro organizzata da Laura Pausini insieme al fan club. E’ Cristina Bertani, bolognese di 51 anni, ad aggiudicarsi l’emozione di incontrare la cantante nella sua seconda tappa bolognese di stasera a Bologna.

Tutto comincia ieri sera, dopo lo show all’Unipol Arena di Casalecchio a cui Cristina ha partecipato assieme alla figlia. “Vi avevo detto che le sorprese non sarebbero finite – scrive Laura Pausini sui social – e con l’arrivo di questo nuovo anno ho pensato ad un modo per divertirci assieme durante il tour! Da oggi parte la caccia al tesoro in tour: in alcune delle ultime tappe italiane lascerò in giro per la città degli oggetti legati alle canzoni a sorpresa che canterò prossimamente. Vi sfido a trovarli tutti”.

E il primo oggetto della caccia sono i suoi occhiali: in un altro video su Instagram si vede la cantante appena fuori dall’Arena di Casalecchio che li appende alla rete di recinzione. “Stamattina – racconta Cristina Bertani – ricevo una notifica di Instagram: Laura Pausini ha postato un nuovo video. Clicco, pensando di trovare un estratto della serata di ieri e invece vedo che è inizia la caccia al tesoro. Praticamente nello stesso momento mi scrive mia figlia da scuola: mamma, corri! E allora ho mollato tutto e sono corsa”, sorride.

"Quando sono arrivata ho guardato nella rete, nel punto indicato e non c’era nulla. Intanto, stavano arrivando altre auto di fan. Pensavo che fossero stati già trovati e stavo venendo via quando ho guardato più in basso, nascosti dietro alcuni ciuffi d’erba ho visto lo scintillio delle lenti. Che emozione”.

Così Cristina e la figlia stasera bisseranno il concerto: “Non avevo i biglietti, ma non potevo certo perdere questa occasione – assicura –. Sono anni che sogno di incontrarla: non è che abbia grandi aspettative, mi basta una foto e qualche parola. Sarà un’emozione assurda”.

Le istruzioni sono chiare: stasera consegnerà gli occhiali al merchandising e poi l’incontro avverrà nel backstage. E sarà una serata da incorniciare assieme al selfie insieme che certamente non mancherà.