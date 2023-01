Masterchef 12, Barbieri contro Silvia: "Sei sporca e spettinata". E arriva la replica piccata

Silvia Zummo e Bruno Barbieri allo Skill test

Bologna, 30 gennaio 2023 - Continuano le polemiche su Bruno Barbieri, lo chef stellato e giudice di Masterchef. In questa ultima stagione che sta andando in onda in queste settimane ogni giovedì su SKy Uno, il cuoco è stato criticato per la sua severità - più spiccata rispetto alle scorse stagioni - e per aver detto a un suo ex concorrente Cristiano Cavolini di non aprire un ristorante a San Lazzaro e optare per il centro di Bologna.

I commenti su Silvia Zummo

Durante l’ultima puntata di Masterchef, lo chef ha rivolto alcune frasi offensive verso la concorrente Silvia Zummo, poi eliminata al termine dello show. Durante lo skill test proposto dal super ospite Jeremy Chan, il pasticcio di fegato di Silvia non è piaciuto, ma oltre a questo, quello che ha fatto infuriare gli spettatori è stato il commento di Barbieri sull’aspetto fisico di Silvia. La concorrente, infatti, era visibilmente provata al termine della prova, con il grembiule sporco e con i capelli spettinati: “Sembra che hai fatto un combattimento: sporca, con i capelli giù... non ti sei mai presentata così davanti a me. Anche perché hai un bellissimo viso, e con i capelli raccolti stai molto, ma molto, ma molto meglio. Spero di non sognarti stanotte”. La prima reazione di Silvia è stata chiedere scusa e raccogliersi i capelli in una coda. Ma, a mente fredda, la concorrente intervistata ha detto: “Ritengo ci dovesse essere un giudizio bilaterale sia per l'impiattamento che per la tecnica e con me non c'è stato”.

"Grave caduta di stile”

Dopo la fine della puntata, poi, Silvia Zummo ha scritto un post per sfogarsi su Instagram: “L'avventura è finita, esco serena anche se forse non completamente soddisfatta. Ringrazio innanzitutto l'organizzazione che consente la realizzazione del programma, c'è tanto lavoro dietro le quinte, con me tutti sono sempre stati gentili, disponibili e bravi! Sono vicina ai miei compagni di viaggio, con alcuni c'è stato un buon feeling, con altri forse per ragioni anagrafiche un po' meno, io comunque ho avuto rispetto per tutti in ugual misura. Auguro di cuore a quelli che sono ancora in gioco di continuare il loro percorso nel migliore dei modi, vi assicuro sono tutti bravi ragazzi. Ringrazio gli chef, hanno davvero una grandissima competenza, con loro mi sono divertita e ho imparato molte cose. Una tiratina di orecchie a chef Bruno Barbieri, perché ai giudici non tutto può essere consentito; i commenti sui miei capelli e sul grembiule che sottolineavano un aspetto sciatto li considero una grave caduta di stile e forse di più”.

La solidarietà

Nei commenti Rita Monforte, concorrente di Masterchef 11, ha replicato a Silvia, dandole supporto e scagliandosi contro il programma: “ Condivido in pieno della caduta di stile di Chef Barbieri... purtroppo!!!!! Tu sei una donna meravigliosa ma questo te l'ho già scritto.... Le parole dello chef sono purtroppo fin troppo legate al concetto di "fare ad alzare l'audience "! Dove sta il rispetto per le persone e la tensione di un momento, quello dell'eliminazione, dove mille pensieri stravolgono la tua mente?”.