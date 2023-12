Note sotto l’albero: da Brenda Lee a Mariah Carey

Bologna, 22 dicembre 2023 – Musica di Natale , la colonna sonora essenziale. Altrimenti non si va nemmeno a cena. Tornano le Feste e con loro ripiombano dalla radio e dalle tv, oltre che dai cellulari, i temi più celebri da ascoltare mentre si scartano i regali. Dai classiconi, come ‘Rockin Around the Christmas tree’ di Brenda Lee, fino al mantra di Mariah Carey, ‘All I want for Christmas is you’, che ha perso proprio quest’anno la testa della classifica di Billboard in favore dell’inno della scatenata Lee. Il nostro podcast di oggi (ascolta) è un tributo a quelle atmosfere, con un orecchio finale anche al Cinema. Da ‘Mamma ho perso l’aereo’ al Piccolo Lord, passando per le tavole imbandite della saga di Harry Potter, i temi del Natale ci hanno abbracciato anche dentro ai sogni di celluloide.

Tornando alla sfida Lee-Carey, ‘Rockin’ Around the Christmas Tree‘ vanta ora il record per il periodo più lungo tra l’uscita di una canzone e la sua ascesa al numero 1. Prima chi lo deteneva? Proprio Mariah Carey e la sua ‘All I Want for Christmas Is You‘ che - al primo posto - ci è arrivata dopo 25 anni. Non solo: Brenda Lee ha battuto anche il record di Mariah Carey per il periodo più lungo tra due numeri 1, dagli anni Sessanta di ‘I’m Sorry‘ fino a ’Rockin’. Per Mariah Carey, gli anni sono stati solo 32: da Vision of Love degli anni ‘90 al 2022, quando ‘All I Want for Christmas Is You’ ha raggiunto nuovamente la vetta della Hot 100.