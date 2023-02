Sanremo 2023, omaggio di Morandi a Lucio Dalla: ecco quando

Lucio Dalla e Gianni Morandi

Sanremo, 10 febbraio 2023 - C’è grande attesa per l’omaggio a Lucio Dalla che Gianni Morandi offrirà al pubblico dell’Ariston durante la quarta serata del 73esimo del festival di Sanremo.

L’esibizione del co-conduttore è prevista nell’ultima mezz’ora della puntata, circa all’1.30 di notte. Tardi, sì, ma vale la pena attendere per ricordare il grande cantautore bolognese.

Anche solo per il fatto che sarà un omaggio molto sentito, dal momento che Dalla e Morandi erano legati da un forte sentimento di amicizia: "La vera amicizia, che è tutt’altro che conoscenza, non è facile trovarla. Io credo che l’amico è quello che quando hai bisogno ti dice “Ci sono”. Un grande amico, è stato Lucio Dalla. Abbiamo iniziato insieme, eravamo tifosi del Bologna. Fu Gino Paoli a spingerlo a cantare. Eravamo un bel gruppo, c’erano Dino, Michele Piero Focaccia. Lucio l’ultima apparizione televisiva l’ha fatta proprio qui a Sanremo quando io ero conduttore", aveva detto Morandi durante un’intervista.



L’esibizione di Morandi durerà circa cinque minuti e sarà un medley composto da Piazza Grande, Futura e l’immancabile Caruso.



“Sarà un’esibizione sentita, un piccolo omaggio a un grande cantante”, ha detto oggi Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione della quarta serata.



Lucio Dalla, il 4 marzo 2023, avrebbe compiuto 80 anni. E’ scomparso improvvisamente il primo marzo del 2012 stroncato da un infarto, lasciando un vuoto incolmabile, soprattutto ai suoi concittadini bolognesi.



“Oggi è il compleanno di Lucio Dalla - aveva scritto Gianni Morandi il 4 marzo del 2020 -. E’ difficile accettare l’idea che non sia più con noi e, a volte, mentre sto camminando per il centro di Bologna, mi immagino che lui possa comparire all’improvviso, uscendo da un portone, da un bar, da una chiesa, da dietro un vicolo, vicino casa sua…

La sua musica, però, sarà sempre con noi”.

E anche stasera la sua musica riempirà l’Ariston e le case degli italiani. Perché l’arte non muore mai.