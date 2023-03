Vito D’Eri, chi è il sosia di Lucio Dalla

Vito D’Eri, originario di Pisticci, è arrivato a Bologna nel 1980: è il sosia di Lucio Dalla

Bologna, 1 marzo 2023 – Correva l'anno 2006. Allo stadio olimpico di Roma un giovanissimo Gigi d'Alessio sta per cantare il famoso brano Napule davanti a più di tremila spettatori. Con lui ci sono Gigi Finizio e Sal Da Vinci. Lucio Dalla: una lapide e un cartiglio storico per tenerlo sempre con noi Nella scaletta, però, c'è anche il nome di Lucio Dalla che in quella serata avrebbe dovuto cantare assieme ai tre artisti già sul palco. Gigi introduce Dalla, dalla scalinata scende un uomo identico a Lucio. Hanno la stessa altezza, gli stessi occhiali, un'attitudine incredibilmente simile. Il pubblico è confuso e continua a credere che quello sia Lucio Dalla fino a quando Gigi d'Alessio non rivela che si tratta di una gag. Il suo nome, invece, è Vito D'Eri, oggi conosciuto in tutta Italia come il sosia ufficiale di Lucio Dalla. Un imbianchino di un piccolo paese in provincia di Matera, Pisticci. Vito si trasferisce a Bologna nel 1980, ignaro che questa città gli avrebbe completamente stravolto la vita.