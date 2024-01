Vota il tuo presepe 2023: ecco i vincitori e la video sorpresa del cardinale Zuppi

Bologna, 13 gennaio 2024 – Dopo un testa a testa, voto per voto, si è conclusa la sesta edizione del concorso de il Resto del Carlino ‘Vota il tuo presepe 2023’ che ha visto in vetta quello di Piazza Capitini. La parola è quindi andata ai vincitori: “Il nostro presepe è allestito all’interno di un palazzo e ha visto la partecipazione di tutto il quartiere, i bambini quando escono da scuola si incantano guardando l’installazione, è un presepe meccanico che vuole rappresentare tutto il nostro territorio, dal quartiere alla provincia di Bologna”.

Il secondo posto è spettato al presepe ‘Selviamoli’ della parrocchia di Selva Malvezzi che ha voluto rappresentare l’alluvione che nella frazione di Molinella ha risparmiato solo la chiesa facendola diventare un punto di ritrovo per tutta la comunità.

Sul podio, ma al terzo posto, il presepe ‘Legati alle tradizioni’ di Crevalcore che, riprendendo le parole del Monsignor Ottani, ha dichiarato semplicemente: “Il nostro presepe è tutto da scoprire, siete tutti invitati a dargli un’occhiata”.

Menzione d’onore per la signora Piera Cavazza e il suo presepe in via Parisio 50 che si è aggiudicata il quarto posto e il premio della giuria per l’impegno sociale grazie ‘all’angolo del regalo’, dove, chiunque abbia vestiti che non utilizza più è invitato a donarli in favore di chi ne ha più bisogno.

Al quinto posto, con premio della giuria per la valorizzazione del territorio, si è piazzato infine ‘I presepi nel Borgo’ di Sassomolare.

In un video-sorpresa anche il cardinale Matteo Maria Zuppi che si è espresso sull’importanza del presepe e di questa iniziativa e ha ricordato che "il 2023 è stata la ricorrenza degli 800 anni di storia del presepe, dal primo rappresentato da San Francesco d’Assisi nel 1223”. Il presepe, ha continuato il Cardinale: “Ha la particolarità di raffigurare il passato e il presente. Aiutandoci a guardare le cose in modo contemplativo, ci permette di aprire gli occhi e osservare ciò che c’è di spirituale nella nostra quotidianità”.

Hanno presentato la cerimonia di premiazione il Monsignor Stefano Ottani, Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino e Andrea Zanchi, capo della cronaca di Bologna. “Ringrazio tutti per la presenza e soprattutto per la partecipazione a questa così sentita iniziativa, quest’anno abbiamo ricevuto quasi 1.000 voti in più rispetto all’anno scorso, superando il tetto dei 7.000” ha commentato il capo della cronaca di Bologna, Andrea Zanchi.

E poi, Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino: “Questa iniziativa è per noi un importante segno di presenza sul territorio, racconta quella che è Bologna e tutta la nostra provincia. Il presepe, tra le tante cose è un simbolo che va al di là di tutto e unisce. Unire è particolarmente importante, soprattutto quest’anno dove alcune comunità del nostro territorio hanno perso molto nell’alluvione che ha distrutto vite, case e memorie. Nonostante tutto sono nate tante iniziative positive, tanti segni di ripartenza e, nonostante l’acqua, le radici non si sono perse”.

E ancora, il Monsignor Stefano Ottani: ”Del presepio non si deve parlare, il presepe va guardato, capito ed interiorizzato. Ha la particolarità di essere un simbolo cristiano tanto quanto un simbolo universale, perché parla di famiglia e accoglienza, senza contraddizioni”.