Bike sharing in crescita a Bologna: ecco le novità in arrivo

Bologna, 30 aprile 2024 - Grandi novità nell'ambito del bike sharing a Bologna, in questi primi mesi del 2024. Il servizio cittadino, gestito dall'operatore unico Ridemovi, ha raggiunto nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e marzo un totale di 567.356 corse, per un aumento del 37% rispetto all'anno precedente. Da sottolineare anche una crescita nei del 43% nei noleggi e del 26% nelle distanze percorse. Una soluzione ulteriore per il raggiungimento di una mobilità sempre più sostenibile, grazie a un servizio destinato a migliorare nel tempo.

Le novità attese

Settore del bike sharing in grande sviluppo nel primo trimestre del 2024 a Bologna, grazie al servizio offerto dall'operatore unico Ridemovi. Proprio per questo aumento di utenti registrato nell'ultimo periodo, Ridemovi si appresta a fare crescere ancora di più il servizio con interventi ad hoc.

E' prevista, infatti, l'introduzione di nuovi mezzi di trasporto: si parla di 400 nuove e-bike e 150 biciclette muscolari, che porterà ad un numero complessivo di 3.000 e-bike e 650 biciclette muscolari sparse per il territorio cittadino.

Si attendono anche nuove agevolazioni e proposte di abbonamento. La principale novità riguarda i possessori di abbonamento al trasporto pubblico, che da fine maggio possono utilizzare gratuitamente il servizio di sharing per tutto il 2024. Viene introdotto anche un nuovo abbonamento: 30 euro per 30 corse di 15 minuti ciascuna, sperimentabile per un periodo di tre mesi al termine del quale l'utente può valutare se proseguire o meno.

Grandi novità anche per le aziende: grazie a un avviso che verrà pubblicato a breve, i mobility manager possono acquistare pacchetti pass da destinare ai dipendenti. La promozione, tuttavia, è concessa solo alle aziende che aderiscono al progetto Bike to Work 2024, finanziato dalla regione Emilia-Romagna a favore del comune di Bologna attraverso una cifra dal valore di 259.574 euro. Sono sotto riflessione, invece, possibili promozioni per gli studenti over 16 in vista dell'anno scolastico 2024-2025.

L'ultimo cambiamento, infine, è inerente al servizio di manutenzione e di riposizionamento delle biciclette muscolari. L'intenzione, infatti, è quella di ridurre la percentuale di mezzi che non possono essere utilizzati perché ancora in fase di riparazione, che ad oggi si aggira intorno al 18%.

Adeguamento tariffario

Stando a quanto riportato sul contratto stipulato tra il comune di Bologna e Ridemovi, che implica l'adeguamento delle tariffe al 75% dell'indice inflattivo Foi con riferimento al mese di maggio, avverrà un aumento medio delle tariffe di circa il 9%.

Le tariffe per le e-bike subiranno le seguenti variazioni: