Bologna, il car sharing Enjoy arriva a Borgo Panigale e al Pilastro

Bologna, 7 aprile 2023 - Due novità per una mobilità condivisa sempre più efficiente. Enjoy, il car sharing di Eni Sustainable Mobility, estende ora l'area di copertura del servizio alle zone di Pilastro e di Borgo Panigale, mentre i veicoli cargo cambiano modalità di noleggio e sono disponibili in stazioni dedicate.

Il car sharing, infatti, si presenta oggi quale uno dei pilastri della mobilità sostenibile del futuro e consentono al cittadino di spostarsi su quattro ruote senza acquistare un'auto di proprietà, eliminando così i costi di assicurazione, manutenzione e garage, per usufruire di un veicolo sempre a disposizione.

Ora, l’estensione dell'area di copertura Enjoy consentirà di recarsi in car sharing anche nella zona di Pilastro, zona in cui si trovano punti di grande attrazione: tra questi il Meraville Shopping Park, Fico e l'Hotel Cosmopolitan, un quattro stelle sostenibile che si rivolge alla clientela business che arriva a Bologna.

Alcuni parcheggi gratuiti - e riservati alle auto Enjoy - sono previsti all’ingresso del Meraville Shopping Park e all’ingresso di Fico. Ma non solo. Come anticipato, l’estensione della copertura Enjoy darà la possibilità di usufruire di questo servizio anche ai cittadini che vivono, frequentano o lavorano anche a Borgo Panigale.

Veicoli cargo Enjoy: dove trovarli

La seconda novità, invece, prevede che a Bologna i veicoli cargo di Enjoy siano ora disponibilità in modalità station based: questo significa che l’inizio e il termine del noleggio possono avvenire esclusivamente nelle Enjoy Cargo Station, ovvero le aree dedicate ai furgoni del car sharing. Quest’ultime si trovano: all’interno delle stazioni di servizio Eni di via Massarenti, via de’ Carracci, via Masini, via Emilia Ponente e via Stalingrado, ed ognuna di queste è segnalata nella mappa sull’app o sul sito Enjoy.

Nelle Enjoy Cargo Station è prevista la possibilità di lasciare in sosta gratuitamente il veicolo utilizzato per raggiungere la stazione per tutta la durata del noleggio del cargo Enjoy.

Car sharing a Bologna: i numeri e i vantaggi

Novità, queste, che rendono sempre più efficiente il sistema per una mobilità condivisa: il car sharing nasce infatti dall’idea di ridurre la dipendenza dall'auto, rimanendo flessibili e mobili in tutte le situazioni. Così come confermano i numeri: dal suo arrivo a Bologna nel 2018, con circa 400.000 noleggi realizzati in città e una flotta attuale di oltre 200 veicoli tra auto e cargo, Enjoy ha reso il car sharing una popolare soluzione di mobilità alternativa all’utilizzo dei mezzi privati, con benefici sulla decongestione del traffico e sulla qualità della vita di chi vive e lavora in città. Infine, l’utilizzo dei veicoli Enjoy a Bologna consente vantaggi come il parcheggio gratuito sulle strisce blu e nei parcheggi riservati ai residenti, e l’accesso gratuito alle principali ZTL della città.