Ducati, fatturato 2022 record: oltre il miliardo

Pecco Bagnaia ha portato la Ducati sul tetto del mondo

Bologna, 17 marzo 2023 – Ducati mette a segno un 2022 da record, superando il miliardo di euro di fatturato (1 miliardo e 89 milioni), con un aumento del 24% rispetto al 2021 (878 milioni di euro). L’utile operativo tocca i 109 milioni di euro, corrispondente a una crescita del 77% rispetto al 2021 (61,5 milioni di euro). Il livello di redditività aziendale raggiunge così un margine del 10%. Consegnate 61.562 moto, +3,6% sul 2021. Ducati Bologna nuovo stabilimento, Drago: "Così ho rifatto il look" "È stato come l’ottovolante. Molto complicato in partenza – dice Claudio Domenicali, ceo di Ducati – ma di grande soddisfazione in chiusura. Nei primi mesi del 2022 abbiamo molto sofferto per la carenza di chip. A questo si sono aggiunti extra costi significativi. Nonostante tutto la grande voglia di Ducati ci ha permesso di superare le 60mila moto vendute rendendo l’anno straordinario, oltre che dal punto di vista sportivo, anche dal lato economico. Per la prima volta abbiamo fatto tre ‘uno’ di fila: primi nel mondiale MotoGP, primi nel mondiale superbike, e per la prima volta abbiamo messo l’uno davanti alla cifra del fatturato visto che abbiamo superato il miliardo di euro. Alla luce di questi...