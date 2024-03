Marelli a Tecnomeccanica, oggi l’ufficialità: quali sono i dettagli dell’accordo

Bologna, 12 marzo 2024 – Finalmente è arrivata la parola fine a una crisi industriale che ha tenuto con il fiato sospeso i 230 lavoratori della Marelli di Crevalcore.

La crisi della Marelli di Crevalcore si risolve: arriva Tecnomeccanica

Nel tavolo di crisi convocato per oggi pomeriggio – spiega il ministro delle Imprese, Adolfo Urso – "si prospetta per il sito di Crevalcore una soluzione positiva e in continuità sostanziale con l'attuale produzione di Marelli, con l'ingresso di Tecnomeccanica che è un'azienda determinata a valorizzare le proprie competenze e quelle dei lavoratori che andrà ad acquisire". Insomma, da oggi pomeriggio il nome sarà ufficiale.

Tecnomeccanica (sedi a Novara e Moncalieri, attiva nel settore dell’alluminio pressofuso), si impegna ad assumere almeno 150 dipendenti entro l’anno ha quindi avuto la meglio sulla multinazionale americana Niche Fusina. Per quanto riguarda gli investimenti, l’azienda piemontese ha messo sul piatto, da qui al 2027, 22 milioni e un incremento dei volumi produttivi con un forte orientamento ai componenti meccanici per l'industria automobilistica. La multinazionale Usa, invece, ne aveva proposti 12-15 milioni, trasformando Crevalcore in una fonderia di alluminio secondario.

Secondo una nota del Mimit, "la piena tutela occupazionale sarà garantita dal piano sociale che azienda e sindacati stanno definendo".