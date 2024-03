Officine Rizzoli acquisite dal gruppo Progettiamo Autonomia di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 8 marzo 2024 – Il gruppo Progettiamo autonomia, realtà imprenditoriale di profilo nazionale con sede a Reggio Emilia, che offre ausili, presidi ortopedici e servizi personalizzati nell’ambito della disabilità, ha completato nelle scorse settimane l’acquisizione di Officine Ortopediche Rizzoli, storica azienda bolognese con più di 120 anni di storia. Si consolida ed amplia in questo modo un gruppo leader in Italia nel settore degli ausili per disabili e biomedicale, che attualmente conta circa 350 dipendenti, 11 aziende e che guarda con grande dinamismo ad un’espansione di livello europeo nei prossimi anni.

Afferma Paolo Barbieri, Ceo di Progettiamo Autonomia, spiega: “Officine Ortopediche Rizzoli, poi rinominate Rizzoli Ortopedia nei primi anni 2000, è una realtà attiva fin dal 1896. Parliamo di una realtà fondamentale nel settore ortopedico a livello nazionale, che ne ha davvero costituito la storia. Nacquero contestualmente all’omonimo ospedale ancora attivo a Bologna, prima di prendere due strade imprenditoriali separate. In diversi ambiti si può affermare che, per anni, Rizzoli è stato quasi un sinonimo di ortopedia. Fin dal periodo successivo al primo conflitto mondiale è avvenuta una specializzazione nella produzione di ausili per disabili, che all’epoca erano soprattutto dedicati ai mutilati di guerra, e così è stato anche dopo il conflitto del 1940 - ’45, quando furono introdotti i primi materiali plastici e leghe leggere. Un’azienda che ha sempre cercato di essere innovativa e all’avanguardia, ma che dal 2013 ha vissuto diverse vicissitudini economico - finanziarie. La nostra scelta di rilevarla è fondata sulla consapevolezza che parliamo di una realtà storica che vanta un forte know-how e professionalità elevate al proprio interno. Il gruppo Progettiamo Autonomia nel corso della sua espansione ha compiuto un percorso importante incrementando costantemente le attività nell’ambito delle protesi e degli ausili più avanzati, con prodotti che hanno forti possibilità di essere personalizzati sulle esigenze del singolo paziente. Poter unire le competenze tra noi e Rizzoli crea una forte e innovativa connessione di esperienze e saperi. Sappiamo di portare nel nostro gruppo una storia importante che si sposa perfettamente con la filosofia che è insita nel nostro stesso nome, con l’obiettivo comune di progettare autonomia, da raggiungere attraverso un continuo aggiornamento, la ricerca di prodotti e tecniche che guardino al futuro”.

Aggiunge Lorenzo Pullega, Direzione commerciale linea "su misura" e coordinatore dell'operazione di acquisto: “A seguito dell’acquisizione, nelle scorse settimane abbiamo fatto visita a tutte le filiali di Rizzoli in tutta Italia, proprio perché vogliamo che questo nuovo percorso sia condiviso con tutti i dipendenti. Devo dire che abbiamo respirato un forte desiderio di creare valore aggiunto da questa unione. Sappiamo che oggi, chi si rivolge a Progettiamo Autonomia si aspetta le migliori risposte alle proprie esigenze, e siamo convinti che anche Rizzoli Ortopedia può ritornare rapidamente a questi standard, visto che sotto il profilo delle competenze è sempre stata una realtà evoluta”.

“L’acquisizione da parte del gruppo Progettiamo Autonomia – conclude Paolo Barbieri – ha comportato l’acquisizione di 30 dipendenti, che ora sono confluiti in Barbieri Spa, e 5 location aziendali tra le quali quella storica di Budrio (Bo), situata in un’areale che rappresenta una piccola “Ortho-Valley” visto che vi hanno sede alcune delle più importanti realtà italiane produttrici di ausili ortopedici. Un’eccellenza dell’Emilia-Romagna riconosciuta a livello internazionale. Ora il nostro obiettivo per i prossimi anni è proprio quello di andare oltre il nostro ruolo attuale di leader del settore in Italia aumentando la nostra presenza in Europa: già oggi abbiamo filiali in Polonia e stiamo aprendo in Inghilterra, e abbiamo reti di distribuzione in Portogallo, Francia, Spagna. Anche fuori dall’Italia siamo estremamente apprezzati per la qualità dei nostri ausili ed ancor più del servizio che offriamo. Siamo l’unica realtà italiana che dialoga con le grandi multinazionali che producono gli ausili più avanzati rivolti alla disabilità”.