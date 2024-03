Il ristorante di Vito cerca personale: “Aiuto, ne abbiamo veramente bisogno”

Bologna, 11 marzo 2024 – A.a.a., personale cercasi. E non sono solo gli hotel di Filippetti a Pesaro, che cerca 70 lavoratori e ne ha trovati solo 15: sono molti i ristoratori che non riescono a trovare personale e lanciano appelli accorati, promettendo contratti a tempo indeterminato.

L’ultimo in ordine di tempo a lanciare sui social la ricerca di “un aiuto cuoco e un aiuto in sala” è il comico Vito, al secolo Stefano Bicocchi in un post che è anche un grido d’aiuto (scritto tre volte e sottolineato con una sfilza di cuoricini). Per candidarsi - sottolinea seduto a un tavolino del locale - serve “un minimo di esperienza”.

Ma dove? “Al Ristorante La piazzetta a San Giovanni in Persiceto. Chiamate al 3920462046”. Vito aggiunge: “Spero veramente di ricevere tante telefonate perché abbiamo davvero bisogno di personale. Mi raccomando, in tanti”.

Il video messaggio si conclude con un brindisi e un calice di vino rosso: “Alla salute, vi aspettiamo qui”