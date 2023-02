"Scarafaggi ovunque e lavandino otturato La mia odissea con l’agenzia"

Bologna, 6 febbraio 2023 – Spesso le aziende assumono con un preavviso minimo e senza garanzia di locazione, per cui tanti lavoratori si trovano a cercare casa in pochi giorni. Dovendosi accontentare di sistemazioni non funzionali e a prezzi altissimi. È il caso di Francesco Mirabella, arrivato dalla provincia di Napoli.

Come ha trovato casa?

"Ho cercato tramite agenzia. Le difficoltà sono state tantissime, venivo sempre rimbalzato per via di altre richieste da persone con contratti più lunghi del mio. Alla fine ho trovato un monolocale di 30 metri quadri a 700 euro, più 350 all’agenzia e la cauzione per un mese".

Com’era la sistemazione?

"Il lavandino era otturato dopo un giorno. La proprietaria si è infastidita come se lo avessi otturato io, poi ha compreso che, in 24 ore, sarebbe stato impossibile. L’acqua calda durava un minuto. Ma la cosa più grave erano gli scarafaggi ovunque"

Come ha reagito?

"Ho fatto presente la situazione all’agente immobiliare che mi ha rimbalzato all’amministratore di condominio ed è sparito".

Poi?

"Alla fine del contratto ho dovuto lasciare casa senza neppure qualche giorno per trovarne un’altra, nonostante ne avessi pagati quattro in più quando mi ero trasferito. Ho cercato su Facebook. Le poche visite che ho ottenuto erano per case improponibili, per il prezzo (500 euro una singola) e per le condizioni. Alla fine, una collega che stava andando via dal suo monolocale me lo ha lasciato".