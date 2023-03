Sciopero taxi oggi a Bologna: orari, motivazioni e dove passa il corteo

Cosimo Quaranta, tassista

Bologna, 21 marzo 2023 – Sciopero dei taxi confermato dalle 8 alle 22 di oggi. Con corteo a passo d’uomo per le vie della città, da piazza Costituzione a piazza Maggiore. Il lungo incontro fra Comune e le categorie (Ascom taxi, Cna Fita taxi, Confartigianato Tp Uiltrasporti, Unica taxi e Uritaxi) ha prodotto una fumata nera. La bozza di verbale proposta dall’amministrazione è stata respinta dai rappresentanti dei tassisti.

Il percorso del corteo



Alle 9, ritrovo dei taxi e assemblea in piazza della Costituzione. Alle 10,30 partenza del corteo, "a passo d’uomo", lungo viale Aldo Moro, via della Liberazione, piazza dell’Unità, via Matteotti, piazza XX Settembre, via Indipendenza e via Rizzoli, fino a piazza Maggiore, con presidio dalle 11.30 alle 13.

Le motivazioni dello sciopero

"Eravamo disponibili a un accordo – spiega Cosimo Quaranta, Cna Fita –. Ma dal Comune non abbiamo avuto alcun impegno concreto rispetto alle nostre richieste, note da mesi". Per i tassisti, il tema della mobilità in città e quello dell’adeguamento delle tariffe ("ferme dal 2018, a fronte di costi saliti alle stelle") sono "priorità irrinunciabili". Fra i punti della bozza proposta dal Comune, invece, un più preciso monitoraggio del servizio per quantificare il livello di servizio taxi effettivamente svolto, la riorganizzazione dei turni di servizio e di riposo, specie nei fine settimana, un migliore servizio per i disabili e l’aumento delle auto bianche in circolazione – attraverso riorganizzazione dei turni e l’ok a 100 nuove licenze – per rendere il servizio più efficiente. Il Comune si dice pronto a valutare una revisione complessiva delle tariffe alla luce di una maggiore trasparenza per l’utenza e una miglior sostenibilità del servizio.