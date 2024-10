Sciopero alla Toyota Handling di Bologna, rabbia e lacrime per le vittime dell’esplosione

Bologna, 25 ottobre 2024 - In centinaia radunati fuori dallo stabilimento della Toyota Material Handling, al Bargellino, per esternare la propria rabbia nei confronti delle morti di Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, le due vittime dell’esplosione che si è verificata nell’edificio, mercoledì 23 ottobre.

Il sindaco Matteo Lepore allo sciopero contro la strage sul lavoro alla Toyota Handling

Il bilancio della tragedia ha visto anche 11 feriti: alcuni di questi in modo lieve sono già stati dimessi, mentre permane ancora critica la situazione per un lavoratore ricoverato in Rianimazione.

Dolore e lacrime fuori dai cancelli: oltre ai dipendenti, c’erano tanti rappresentanti delle sigle sindacali e le istituzioni. Primo tra tutti, con le organizzazioni sindacali, l’assessore regionale Vincenzo Colla e il candidato del centrosinistra alle prossime regionali, Michele de Pascale. Oltre al sindaco Matteo Lepore. Tra la folla, anche l’ad di Toyota Michele Candiani.

Colla: “Chiederò un incontro col ministro”

In merito a questo incidente sul lavoro, l'assessore Colla chiederà un incontro alla ministra del lavoro Marina Elvira Calderone: “Abbiamo convocato il Patto per il lavoro e per il clima il 31 pomeriggio per fare il punto con le associazioni sindacali e imprenditoriali, sia di quello che avevamo messo in campo sia soprattutto di quello che dobbiamo fare in prospettiva”, ha detto Colla. E lì "faro la proposta di chiedere a quel tavolo di avere un incontro col ministro in Regione Emilia-Romagna”.

Lo sciopero e le indagini

Lo sciopero, promosso dalle principali sigle sindacali, è stato organizzato per protestare a seguito dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di due giorni fa all’interno della Toyota Handling che si trova nella zona di Borgo Panigale (dove, peraltro, era previsto nella stessa giornata uno sciopero sulla sicurezza). Il 37enne Lorenzo Cubello e il 34enne Fabio Tosi sono rimaste vittime di un’esplosione le cui cause sono ancora al vaglio degli investigatori.

Le indagini si starebbero però concentrando sull’impianto di climatizzazione. Una delle due vittime è morta sotto le macerie, mentre l’altra è deceduta a causa delle ferite riportate, appena arrivata in ospedale.

La cassa integrazione

L’azienda, intanto, dopo una riunione che si è tenuta nel pomeriggio di giovedì, ha deciso di chiudere momentaneamente lo stabilimento della Toyota Material Handling di Bargellino, dove è avvenuta la tragedia. Tutte le attività lavorative, non solo in presenza ma anche da remoto (nessuna esclusa) sono state sospese fino a nuova comunicazione.

Inoltre, a partire dal 23 ottobre è scattata la cassa integrazione ordinaria per i lavoratori dello stabilimento, non si sa fino a quando. La cassa integrazione, spiega la rsu Fiom, non riguarderà il sito di Crespellano, che proseguirà' le proprie attività.