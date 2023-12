Sciopero dei trasporti a Bologna: ma i bus ci sono

Bologna, 15 dicembre 2023 - Giornata di sciopero per il trasporto pubblico oggi a Bologna e in tutta Italia.

Dalle 9 alle 13, infatti, non sono garantiti i servizi e le corse dei mezzi di trasporto pubblico Tper urbani, extraurbani e suburbani, sulle strade di Bologna e di Ferrara. Stessa procedura anche per il Marconi Express.

Gli autobus operativi

Nonostante l’annuncio di sciopero, però, sono molti i bus che girano per le vie del centro e in periferia. Alle fermate, poi, non ci sono molti passeggeri in attesa dei mezzi. Qualche disagio c’è, ma la situazione è nella norma, e si crea assembramento solo in attesa dei bus che sono operativi.