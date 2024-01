Bersani attacca Salvini: “Pensi ai ritardi dei treni, non a Città 30”

Bologna, 30 gennaio 2024 – Pier Luigi Bersani torna a Bologna. E sarà il testimonial della nuova festa dell'Unità che, come annunciato, lascerà la storica sede del Parco Nord. L'ex segretario del Pd, dopo l'ultimo valzer della kermesse pronta a traslocare nel 2024, rilancia l'importanza delle Feste dell'Unità in presenza: "Sono un volontario che cerca di dare una mano. Bologna è la capitale della Festa dell'Unità".

Pier Luigi Bersani alla conferenza stampa sulla nuova Festa dell'Unità, di cui sarà 'testimonial'

Non manca un accenno alle prossime Europee: "La candidatura di Elly Schlein? Non capisco perché Giorgia Meloni può decidere all'ultimo, mentre Schlein no... deciderà anche lei all'ultimo momento. Non do consigli, ma per la mia esperienza il nostro popolo non è tanto interessato alla personalizzazione quanto al principio di coerenza".

Per il resto, Bersani attacca il ministro leghista Matteo Salvini che vuole "affossare la città 30 mentre i treni continuano ad essere sempre in ritardo", insomma Salvini pensi a fare il suo mestiere.

In merito al futuro della Festa dell'Unità, la segretaria provinciale del Pd Federica Mazzoni non dà anticipazioni: "Stiamo lavorando a una nuova location". Bene, invece, i risultati della scorsa kermesse, l'ultima al Parco Nord, con oltre 107mila euro di utile e un giro d'affari complessivo di 2 milioni di euro.