Elezioni Regionali Emilia Romagna, Forza Italia pensa a un candidato civico

Bologna, 25 settembre 2023 - Forza Italia si prepara alle prossime tornate elettorali. Dalle Comunali alle Europee e alle Regionali. E dalla sala Savonuzzi del Comune di Bologna gli azzurri tratteggiano il profilo del candidato ideale per le elezioni dell'Emilia Romagna.

"Credo molto in un candidato civico che possa attirare i voti del centrosinistra", si sbilancia la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, Rosaria Tassinari sottolineando che "il dialogo con gli alleati e già iniziato e non subiremo imposizioni". Per il coordinatore cittadino azzurro Angelo Scavone dipenderà anche dal “profilo che verrà scelto dal Pd. Un conto sarà se candideranno Stefano Bonaccini, un altro se faranno correre Matteo Lepore, orientato verso Schlein...”.

In attesa dei candidati, il partito oggi guidato dal ministro Antonio Tajani a livello locale si organizzerà sul territorio con diciotto referenti, uno per ogni vecchio quartiere della città.